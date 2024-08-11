Украине посоветовали «не обманываться» из-за атаки ВСУ на Курскую область

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Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию РФ и не тешить себя ложными надеждами.
Репке отметил, что не понимает украинской стратегии, а сама попытка занять части российской территории является довольно рискованной затеей. Если у ВСУ имеются свободные 5 тысяч военных и достаточное количество техники западных союзников, в таком случае было бы логичнее перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление, добавил журналист.
Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.
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Екатерина Коршунова