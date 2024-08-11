Спецназ Росгвардии ударил дронами по танку и броневикам ВСУ в Курской области

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Спецназовцы Росгвардии с помощью ударных дронов поразили украинский танк Т-72 и два бронеавтомобиля ВСУ «Козак» в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации источника, также были ликвидированы двенадцать украинских боевиков. Уточняется, что удары наносили сотрудники СОБР «Кмет» в Суджанском районе.
В лесополосе бойцы Росгвардии нашли оборудованные позиции солдат ВСУ, где расчётом беспилотного летательного аппарата «было уничтожено ещё до двух десятков боевиков», добавили в ведомстве.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В лесополосе бойцы Росгвардии нашли оборудованные позиции солдат ВСУ, где расчётом беспилотного летательного аппарата «было уничтожено ещё до двух десятков боевиков», добавили в ведомстве.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова