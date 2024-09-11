Пленный ВСУ: Баранюк и Волынский не заслуживают звания Героя Украины

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Владимир Зеленский несправедливо присвоил звания героя Украины командиру 36-й бригады морпехов ВСУ Владимиру Баранюку и командиру батальона 36-й бригады Сергею «Волына» Волынскому. Так считает пленный морпех Сергей Таранюк, его слова передает РИА Новости.
Он пояснил, что бригада под руководством Баранюка оборонялась на заводе имени Ильича в Мариуполе. Сам же командир бросил личный состав и сбежал.
Он надеется, что все узнают, как все происходило в Мариуполе на самом деле.
По его словам, Волынский также покинул расположение морпехов ВСУ. Он принял решение не идти на прорыв, видя огромные потери, и укрылся вместе с подразделением «Азов»* на заводе «Азовсталь».
Тогда украинских военных, пытавшихся прорваться, полностью разбили российские бойцы. Часть из них погибли, остальные попали в плен. Они сильно удивились, когда узнали, что Волынский получил Героя Украины.
Напомним, Зеленский 19 марта 2022 года присвоил звание героя Украины Баранюку и Волынскому за оборону Мариуполя.
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«Там уже полностью замкнулось окружение и после этого он (Баранюк – ред.) уехал в непонятном направлении. Точнее в направлении Сталевара (завод в Мариуполе — ред). А куда дальше, никто ничего не знает. Да, сейчас мы слышали, что он живой. Героя Украины получил. Полковник Баранюк», — рассказал Таранюк.
Он надеется, что все узнают, как все происходило в Мариуполе на самом деле.
По его словам, Волынский также покинул расположение морпехов ВСУ. Он принял решение не идти на прорыв, видя огромные потери, и укрылся вместе с подразделением «Азов»* на заводе «Азовсталь».
Тогда украинских военных, пытавшихся прорваться, полностью разбили российские бойцы. Часть из них погибли, остальные попали в плен. Они сильно удивились, когда узнали, что Волынский получил Героя Украины.
Напомним, Зеленский 19 марта 2022 года присвоил звание героя Украины Баранюку и Волынскому за оборону Мариуполя.
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Элина Позднякова