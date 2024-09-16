В ВСУ раскрыли правду о погибших и раненых у Угледара

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Эвакуационные группы ВСУ не могут справиться с потоком погибших и раненых боевиков у Угледара, рассказал пленный украинский военнослужащий Роберт Погорелов.
«Не справляемся. Не один десяток погибших и раненых. <...> Пулевые, осколочные [ранения]. Я их пытался вытаскивать <...>. Не все падали сразу, есть укрытия, [где остаются погибшие и раненые], кто-то по рации передает, что «трехсотый» минус, «двухсотый» (раненые и погибшие — прим. ред.), — цитирует боевика ТАСС.Самого Погорелова оставили на этом фронтовом участке, сослуживцы пленника погибли, а его удалось вытащить бойцам ВС РФ.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.
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