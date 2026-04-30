Нашлись виновные в атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы
В Москве завершили расследование уголовного дела о массированной атаке украинских беспилотников на российские военные аэродромы. Как сообщает «Ъ», обвинения предъявили четырем дальнобойщикам — Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Им инкриминируют теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ.
По версии следствия, фигуранты входили в группировку уроженца Украины Артема Тимофеева*. В конце мая 2025 года они выехали из Челябинска, загрузив в фуры каркасные дома.
В крыши строений замаскировали дроны, которые дистанционно активировали, когда грузовики оказались вблизи военных аэродромов. Всех водителей задержали сразу после атаки, вину они не признают и заявляют, что их использовали вслепую. Объем дела достиг 90 томов.
Организатор, его супруга и некий Борисовский скрылись от правосудия, их объявили в розыск.