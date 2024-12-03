Штурмовик ВС РФ во время дуэли с боевиком ВСУ уговаривал его сдаться

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Штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал, что при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и сохранить себе жизнь, его слова передает РИА Новости.
По словам бойца СВО, перед населенным пунктом Петровка в ДНР противник имел хорошо укрепленные позиции в лесополосе. Сеть окопов была прикрыта крышей. Именно в этой траншее и состоялся контакт Ильясова с боевиком ВСУ. Они перебросились гранатами, после чего немного поговорили.
Российский боец целый час пытался уговорить украинского солдата сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. Он также предложил противнику отойти с этих позиций к своим, но тот не согласился.
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Российский боец целый час пытался уговорить украинского солдата сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. Он также предложил противнику отойти с этих позиций к своим, но тот не согласился.
«В течение часа мы с ним перекидывались, обстреливались, потому что было темно, непонятно, когда зайти. С ним потом разговорились, пытался его уговорить, чтоб он сдавался в плен, почему-то он боялся сдаться в плен, не хотел, потом пришлось его ликвидировать», — рассказал российский боец.
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Элина Позднякова