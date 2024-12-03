Российские медики спасли жизнь солдата ВСУ

Фото: iStock/sergeyryzhov
Российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии.
По информации РИА Новости, военнопленному провели три сложные ампутации: левой руки, левой и правой ноги. Первые операции были выполнены в прифронтовом госпитале, где раненого стабилизировали после полученных 31 октября ранений.
Украинский военнопленный Михаил Терещенко выразил благодарность российским солдатам и врачам за спасение жизни.
После перевода в военный госпиталь раненому были сформированы культи на всех ампутированных конечностях для последующего протезирования. Начальник травматологического отделения отметил, что для врачей не имеет значения, к какой стороне принадлежит пациент — помощь оказывается всем.
Читайте также:
США обсудили с Украиной военную помощь и применение «Орешника» Россией
Британский премьер заговорил о мирных переговорах для прекращения конфликта на Украине
Российские ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью
«Мою позицию штурманули. Заметили ваши ребята с дрона (военнопленный говорит о себе). Ну, они видели, что я уже там без брони, руки перебиты, перебинтованы, сопротивления вряд ли какое-то могу оказать. [...] И они пришли и спустились, взяли в плен», — рассказал украинский военнопленный после операции.
Украинский военнопленный Михаил Терещенко выразил благодарность российским солдатам и врачам за спасение жизни.
После перевода в военный госпиталь раненому были сформированы культи на всех ампутированных конечностях для последующего протезирования. Начальник травматологического отделения отметил, что для врачей не имеет значения, к какой стороне принадлежит пациент — помощь оказывается всем.
«Это те же, такие же люди, как и мы», — пояснил свою позицию начальник травматологического отделения.Ранее «Радио 1» передавало, что Зеленский не согласился с западными СМИ о количестве потерь ВСУ в конфликте с Россией.
Читайте также:
США обсудили с Украиной военную помощь и применение «Орешника» Россией
Британский премьер заговорил о мирных переговорах для прекращения конфликта на Украине
Российские ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью
Мария Моисеева