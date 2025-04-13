«Настоящий убийца»: В США ужаснулись от нового российского оружия

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Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно противодействуют американской системе спутниковой связи Starlink, пишет колумнист Брэндон Вайхерт в материале для The National Interest. По заявлению автора, речь идет о системах «Тобол» и «Калинка». Первая подавляет Starlink и GPS, глуша сигналы со спутников на приемники и наоборот.
«Дальность действия и мощность «Тобола» позволяют системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением», — сказано в материале.Система «Калинка», пишет автор, нацеливается на станции Starlink, у которых улучшенный протокол безопасности.
«Настоящей «убийцей Starlink» стала система «Калинка», которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников», — добавил Вайхерт.
Обозреватель подчеркнул, что российское оборудование встревожило, по слухам, американских оборонных стратегов, ведь «Калинка», согласно статье, способна противодействовать и новой системе Starshield, разработанной для армии США.
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Никита Кротов