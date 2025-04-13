«Настоящий убийца»: В США ужаснулись от нового российского оружия

Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом на год — ожидаемый шаг, не несущий в себе никакой новизны, заявил «Ленте.ру» депутат Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что американские санкции распространяются на Россию с 1970-х годов, и никто не снимет их до конца.