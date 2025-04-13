Фото: istockphoto/nevenmn
Немедленного прекращения огня на Украине потребовал от России британский премьер Кир Стармер. Политик оставил пост в соцсетях. Стармера возмутил удар по Сумам. По мнению премьер-министра, Владимир Зеленский уже показал миру свою приверженность урегулированию.
«[Президент России Владимир] Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — отметил Кир Стармер.Россия заявляла, что готова к перемирию, если оно приведет к устойчивому миру с решением первоначальных причин кризиса. При этом Европа с Владимиром Зеленским выступают за продолжение санкционного давления на Россию. Кроме того, как отмечали в МО РФ, киевский режим неоднократно нарушал месячный мораторий на удары по энергообъектам.
Читайте также:
В Госдуме высказались о продлении США антироссийских санкций
В Кремле раскрыли, почему Киев не соблюдает мораторий на удары
Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
Никита Кротов