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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Настоятель Питирим: в Судже ВСУ расстреливали автомобили монастыря при эвакуации

Настоятель Питирим: в Судже ВСУ расстреливали автомобили монастыря при эвакуации

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

По словам настоятеля Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Питирима, который находится в Суджанском районе Курской области, при эвакуации ВСУ обстреливали автомобили братии. Об этом сообщает ТАСС.
«Во время эвакуации братия была оставлена ВСУ, отобрали телефоны, деньги, через некоторое время отпустили. А уже на следующем опорном пункте по машинам была выпущена автоматная очередь — погиб трудник монастыря», — рассказал Питирим агентству.

Изначально братия собиралась эвакуироваться еще 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Настоятель отметил, что этого сделать было невозможно из-за большого количества беспилотников в небе. По итогу эвакуация началась на следующий день.

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В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками
Командир «Пилат»: в Курской области найден дрон ВСУ с фашистскими свастиками
13 мая 2025, 06:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили украинский беспилотник с фашистскими свастиками. Об этом рассказал командир отряда с позывным «Пилат».
«При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках», — передает слова «Пилата» РИА Новости.

Командир отметил, что его отряд хотел сохранить корпус беспилотника, при этом уничтожив боевую часть. По признанию «Пилата», дрон планировали в дальнейшем продемонстрировать в ответ на заявления украинской стороны о том, что в их стране нет фашизма. Данный беспилотник был уничтожен в Курской области в конце апреля.

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Посол Мирошник: Зеленский должен выразить свою позицию по переговорам действиями
13 мая 2025, 01:06

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и его «кураторы» должны действиями выразить позицию по предстоящим переговорам между РФ и Украиной. Так считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, на сегодняшний день ещё рано говорить о каких-либо достигнутых договорённостях.

«Предложение сделано, поэтому сейчас мяч на той стороне. Мы ждем реакции с той стороны, со стороны спонсоров, со стороны кураторов, со стороны самого Зеленского. Эта позиция должна быть выражена не только в словах, какой-то истеричной риторике, а в действиях», — сказал Мирошник в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в четверг, 15 мая, в Турции, за что первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT сравнил главу киевского режима с «человеком из подворотни».

«Это не речь президента страны, это не речь политика, это высказывание человека из подворотни, который не понимает ни в политике, ни в международных переговорах. Это призыв человека, который привык на сцене выступать с различными комическими репризами», — отметил Водолацкий.

Он пояснил, что перед переговорами лидеров стран сначала создаются передовые группы, которые должны обсудить основные темы, а это длительная работа, уточнил парламентарий.

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Пленный: командование ВСУ отправляет на штурм позиций ВС РФ слепых и больных
13 мая 2025, 00:10

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ бросают на штурм позиций ВС РФ пенсионеров и больных солдат. Об этом рассказал бывший украинский военнопленный Максим Волошин, возвращенный на родину в мае 2025 года в рамках обмена.
По словам Волошина, его насильно мобилизовали 21 октября 2024 года по пути на работу.

В январе 2025 года украинское командование отправило его на штурм российских позиций с пенсионерами, один из которых был слепым.

«Я выходил с дедом слепым. Со мной пара дедов была и двое нормальных. Все побратимы были "задвухсочены"», — рассказал Волошин в беседе с RT.

Сам он пытался найти своих, но случайно вышел на позиции ВС РФ, где его взяли в плен. Возвращаться в армию мужчина больше не хочет, и говорит, что лучше сядет в тюрьму. 6 мая текущего года его отправили на родину в рамках обмена пленными.

Другой пленный боевик ВСУ Николай рассказал «Известиям», что сослуживцы сбежали и бросили его одного.

«Когда ваши наступали, они (боевики ВСУ. — Ред.) собрали все манатки и убегали. А что мне? Я не хочу воевать», — вспомнил украинец.

Он добавил, что находился на позиции около двух дней, после чего сдался в плен бойцам ВС РФ.

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Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 20:25

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава киевского режима сообщил во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский указал на важность совместной с Европой работы ради достижения долгосрочного обеспечения безопасности.

Также он подчеркнул о намерении оставаться в постоянном контакте с США.

Напомним, что накануне российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной, прерванные в 2022 году. Встреча назначена на четверг, 15 мая, в Стамбуле. Она состоится без предварительных условий.

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«Просто так жил папа»: 12-летняя дочь Владимира Левкина планирует поехать в зону военных действий
12-летняя дочь певца Владимира Левкина планирует выступать в неспокойном месте
12 мая 2025, 16:29

Владимир Левкин с женой Марусей и дочкой Никой (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

12-летняя дочь покойного певца Владимира Левкина Ника планирует с мамой выступить в зоне военных действий. Об этом заявила вдова артиста Маруся Левкина в беседе с mk.ru.
Певица пришла на светское мероприятие без наследницы. Оказалось, что у девочки очень плотный творческий график. Помимо прочего, дочь экс-участника группы «На-На» хочет с мамой выступить в опасном месте — несмотря ни на что семья не будет отказываться от предложения.

«Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: «А там разве не стреляют?» Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: «Не поедешь, страшно?» А она ответила: «Ты что! Поеду, конечно»», — раскрыла Маруся детали разговора с дочерью.

Вдова Левкина восхищена решительностью и стремлением Ники сделать что-то для родины. В этом Маруся увидела сходство дочки и папы — патриота, человека чести и долга.

«И это все не для каких-то денег или «звёздочек на погоны», просто так жил папа», — рассказала певица.

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