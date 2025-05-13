Настоятель Питирим: в Судже ВСУ расстреливали автомобили монастыря при эвакуации

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По словам настоятеля Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Питирима, который находится в Суджанском районе Курской области, при эвакуации ВСУ обстреливали автомобили братии. Об этом сообщает ТАСС.
«Во время эвакуации братия была оставлена ВСУ, отобрали телефоны, деньги, через некоторое время отпустили. А уже на следующем опорном пункте по машинам была выпущена автоматная очередь — погиб трудник монастыря», — рассказал Питирим агентству.
Изначально братия собиралась эвакуироваться еще 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Настоятель отметил, что этого сделать было невозможно из-за большого количества беспилотников в небе. По итогу эвакуация началась на следующий день.
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Иван Мусатов