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Если президент Украины Владимир Зеленский не примет решение о старте мирных переговоров – Украина продолжит терять территории, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Я думаю, они могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас», — прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам эксперта, уже сейчас стало ясно, что у Украины нет возможности выйти победительницей в этом конфликте. При этом, колоссальные потери среди личного состава Киев также не способен восполнить. В то же время, напомнил Риттер, среди западных союзников возрастает политическое давление о необходимости проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой.
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