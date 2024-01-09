В РФ высказались о потере Украиной двух регионов в 2024 году

Фото: istock / JARAMA
Военный эксперт, политолог Алексей Живов высказался на тему возможной потерей Украины двух регионов 2024 году. О возможной потере контроля над Одесской и Николаевской областями он заявил в интервью «Ленте.ру».
Эксперт считает, что это может стать финальной точкой в российско-украинском конфликте. В ходе СВО к РФ по административным границам были присоединены Херсонская и Запорожская области. Живов заявил, что противник будет выдворен с российской территории.
«Соответственно, они (Украина. — прим. ред.) должны потерять: всю Донецкую область (Славянск, Краматорск и так далее), город Запорожье и его окрестности, правый берег Днепра. Как минимум Россия будет выдворять противника с территорий, который сейчас по Конституции входят в состав нашей страны», — считает Живов.
Читайте также:
Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ
«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году
В Киеве признали неспособность Украины производить оружие из-за ударов ВС РФ
Алина Юрчак