Подполье сообщило об уничтожении стоянки РСЗО HIMARS в Николаевской области

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили стоянку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и цех по сборке беспилотников ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Подпольщик отметил, что атаки были произведены с 23 по 25 февраля. Данные РСЗО находились в населенном пункте Степовое около военного полигона Широкий Лан. Лебедев заявил, что местные жители сообщали об очень сильном ударе с последующей детонацией.
«Прилет был в стороне фермы крупного рогатого скота, что находится в двух километрах от села», — отметил подпольщик.
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