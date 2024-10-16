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Пленный украинский солдат Петр Дудяк поделился информацией о том, как командование отправляет своих бойцов штурмовать населенные пункты, уже занятые российской армией. Видео с его заявлением предоставило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Боец также рассказал о трудностях с отходом из Карловки. По его словам, украинским военным никто ничего не сказал и не вывел. Солдат отметил, что они сами вышли, потому что командование их кинуло.
До этого военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Донбасс является самым уязвимым местом в обороне ВСУ.
Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сообщил, что заявления МИД Финляндии Элины Валтонен, звучащие алармистски, подтверждают намерения НАТО эскалировать конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Уже село захвачено, а они кидают просто на «мясо», — поделился он.
Боец также рассказал о трудностях с отходом из Карловки. По его словам, украинским военным никто ничего не сказал и не вывел. Солдат отметил, что они сами вышли, потому что командование их кинуло.
До этого военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Донбасс является самым уязвимым местом в обороне ВСУ.
Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сообщил, что заявления МИД Финляндии Элины Валтонен, звучащие алармистски, подтверждают намерения НАТО эскалировать конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова