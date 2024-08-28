Алаудинов раскрыл, как продвинулись ВС РФ под Курском

Фото: Минобороны РФ
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил о значительном поражении, нанесенном подразделениям ВСУ в Курской области. В своем Telegram-канале он отметил, что российские войска добились успехов в ходе тяжелых боев.
«Сегодня наши ребята проявили мужество и стойкость, нанеся противнику серьезное поражение. Мы больше не видим такого количества вражеского транспорта, как раньше», — сообщил Алаудинов.По его словам, в ходе операции были уничтожены две единицы техники ВСУ, а также значительное количество украинских солдат. Командир отметил, что такие потери существенно снизят боеспособность противника в этом регионе.
Ранее сообщалось, В селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области в результате повторной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, среди них глава округа Александр Подольный, сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что пострадавшие были доставлены в районную больницу.
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Елена Перлова