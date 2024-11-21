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Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Поставки Киеву дальнобойных ракет и другого вооружения, как и предоставление иной помощи, уже ничего не изменят.
Об этом пишут обозреватели американского журнала The National Interest. В публикации отмечается, что на ход военных действий не оказали заметного влияния предыдущие поставки западной техники и вооружений, среди которых были танки, бронетранспортёры, артиллерия, средства ПВО, системы HIMARS и даже хвалёные истребители F-16, на которые возлагались такие надежды.
В статье отмечается, что американскому президенту Джозефу Байдену необходимо немедленно отменить своё разрешение на удары вглубь территории России, пока не стало слишком поздно и Вашингтон напрямую не столкнулся с Москвой.
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«Неважно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине. Киев проиграл войну. Точка», — пишут авторы материала.
В статье отмечается, что американскому президенту Джозефу Байдену необходимо немедленно отменить своё разрешение на удары вглубь территории России, пока не стало слишком поздно и Вашингтон напрямую не столкнулся с Москвой.
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Александр Бойцов