В Совфеде жёстко ответили Ермаку на угрозы разрушить инфраструктуру России
Джабаров: Ермак понесёт ответственность на трибунале за угрозы в адрес России
Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что глава офиса лидера Украины Андрей Ермак ответит на трибунале за каждую угрозу в адрес России. Сенатор связал заявления об атаках на российскую инфраструктуру с задержками военной помощи Украине.
В беседе с «NEWS.ru» Джабаров заявил, что Украина осознаёт задержки ожидаемой помощи.
«Сейчас Украина понимает, что помощь, на которую они так рассчитывали, мечтали о Tomahawk для нанесения ударов по России, пока задерживается. Поэтому следуют угрозы ударить по нашему мирному населению, по нашей инфраструктуре. А ведь Ермак забыл, что Россия владеет оружием, которое может решить военные задачи очень быстро и очень просто», — высказался политик.Сенатор подчеркнул, что после завершения боевых действий такой трибунал обязательно состоится. Он отметил, что российские военные стремятся минимизировать потери среди мирного населения. По оценке Джабарова, Украина уже сейчас осознаёт своё грядущее поражение в конфликте.