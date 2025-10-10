В Совфеде жёстко ответили Ермаку на угрозы разрушить инфраструктуру России

10 октября 2025, 12:49

Джабаров: Ермак понесёт ответственность на трибунале за угрозы в адрес России

Фото: Istock/TexBr

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что глава офиса лидера Украины Андрей Ермак ответит на трибунале за каждую угрозу в адрес России. Сенатор связал заявления об атаках на российскую инфраструктуру с задержками военной помощи Украине.





В беседе с «NEWS.ru» Джабаров заявил, что Украина осознаёт задержки ожидаемой помощи.

«Сейчас Украина понимает, что помощь, на которую они так рассчитывали, мечтали о Tomahawk для нанесения ударов по России, пока задерживается. Поэтому следуют угрозы ударить по нашему мирному населению, по нашей инфраструктуре. А ведь Ермак забыл, что Россия владеет оружием, которое может решить военные задачи очень быстро и очень просто», — высказался политик.