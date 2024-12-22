На Украине назвали число пересекших границу людей за сутки

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Полторы сотни тысяч человек пересекли украинскую границу за сутки на въезд и выезд, написали в Telegram-канале представители Госпогранслужбы Украины.
«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — добавили в ведомстве.Уточняется, что наибольший поток можно увидеть на украинско-польской госгранице.
На фоне мобилизации на Украине дипломаты не рекомендуют посещать республику гражданам с двойным гражданством, включая украинское. По информации диппредставительств, людей попросту могут не выпустить обратно.
Перед этим стало известно о происходящем в Запорожье.
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