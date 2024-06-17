НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием

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Большинство стран НАТО сняли запрет с ударов Вооруженных сил Украины западным оружием по целям в глубине РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Не все в НАТО поставляют Украине дальнобойное высокоточное вооружение. Разрешение от стран Канады или Прибалтики на удары по территории РФ носит декларативный характер. До недавних пор Запад не переходил черту. Украинским военным было запрещено использование мощных средств поражения.
Американскими ракетами ATACMS ВСУ били только по Крыму и новым регионам РФ. Большая часть была сбита российской ПВО. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв. Киев получил от США эти ракеты в двух вариантах. Первый — Block 1 дальностью 165 км, а второй Block1A дальностью 300 километров. Вторая ракета из центра Харькова достает до Воронежа. Самые первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году.
Помимо этого, у украинских военных есть большое количество крылатых ракет воздушного базирования: французские SCALP-EG и британские Storm Shadow. Самая серьезная опасность — истребители F-16, которые Украина получит уже летом. Их боевой радиус составляет больше 4000 километров.
Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.
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Американскими ракетами ATACMS ВСУ били только по Крыму и новым регионам РФ. Большая часть была сбита российской ПВО. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв. Киев получил от США эти ракеты в двух вариантах. Первый — Block 1 дальностью 165 км, а второй Block1A дальностью 300 километров. Вторая ракета из центра Харькова достает до Воронежа. Самые первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году.
Помимо этого, у украинских военных есть большое количество крылатых ракет воздушного базирования: французские SCALP-EG и британские Storm Shadow. Самая серьезная опасность — истребители F-16, которые Украина получит уже летом. Их боевой радиус составляет больше 4000 километров.
Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.
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Дарья Осипова