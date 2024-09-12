СБУ сообщила о задержании пяти человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

Фото: istockphoto/trikolor
Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве были задержаны пять человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей Вооруженных сил Украины. Об этом пишет СБУ в своем Telegram-канале.
Основными целями поджигателей были микроавтобусы и внедорожники. Согласно информации канала, поджоги произошли в трех районах Киева. Подозреваемые — жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей, возрастом от 21 до 29 лет.
Им вменяется нарушение статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Грозит поджигателям до 8 лет лишения свободы.
В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».
Читайте также:
Боевики ВСУ попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации
В Литве заявили, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны
Песков отреагировал на разрешение Киеву наносить удары вглубь России
Им вменяется нарушение статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Грозит поджигателям до 8 лет лишения свободы.
В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».
Читайте также:
Боевики ВСУ попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации
В Литве заявили, что наемники в ВСУ получают разрешение от властей страны
Песков отреагировал на разрешение Киеву наносить удары вглубь России
Дарья Осипова