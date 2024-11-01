Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) оказывают украинцам большую услугу, помогая им умирать замечательной смертью. С таким жизнерадостным заявлением выступил главарь «Братство»* Дмитрий Корчинский.
Те, кто пытается уклониться от воинской службы, зачем-то цепляются за своё бессмысленное существование, передаёт слова ура-патриота издание «Русская Весна». Они без цели направления ведут свою «наркотическую жизнь», заявил скандально известный украинский деятель.
А вот доблестные сотрудники ТЦК, по его словам, помогают этим несознательным элементам понять, какое это чудо и удовольствие — смерть на поле боя. Вызывает недоумение, почему сам лидер нацистов до сих пор жив и не торопится встретить «замечательную смерть», например, где-нибудь в Донбассе.
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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
«Смерть на полу в коридоре больницы в глубокой старости — это худшее, что может случиться с человеком. Эти люди сами этого никогда не поймут», — уверен Корчинский.
А вот доблестные сотрудники ТЦК, по его словам, помогают этим несознательным элементам понять, какое это чудо и удовольствие — смерть на поле боя. Вызывает недоумение, почему сам лидер нацистов до сих пор жив и не торопится встретить «замечательную смерть», например, где-нибудь в Донбассе.
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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов