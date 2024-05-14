МО РФ: Военные взяли в плен бойцов подразделений «Кракен»* и «Братство»*

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Бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства»* и «Кракена»* в Харьковской области. Об этом сообщили в МО РФ.
Ведомство опубликовало кадры с боевиками неонацистских формирований «Братство»* и «Кракен»*.
«Кракен»* Илья Гуда (позывной Комар) в марте 2024 года в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении на Белгородскую область.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России террористическая организация
«Кракен»* Илья Гуда (позывной Комар) в марте 2024 года в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении на Белгородскую область.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова