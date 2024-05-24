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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания удалил со своего сайта рекомендацию избегать использования оскорбительных терминов, таких как «орки» и «русня», по отношению к российским военным, пишет RT.
Первоначально совет предложил отказаться от таких выражений, считая, что «некорректная лексика» снижает доверие к украинским источникам информации.
Рекомендация была опубликована на сайте 14 мая. Подобные высказывания ранее звучали и от официальных лиц Украины, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который призывал «не пытаться превратить орка в эльфа» и закрыть Россию «на замок».
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Артем Кузьмин