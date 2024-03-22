«Наводит ужас»: Военный эксперт рассказал о русском оружии, которое сложно уничтожить ВСУ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала года уничтожили девять таков Abrams и Leopard.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Радио 1» рассказал, какое оружие в ВСУ сложнее всего обнаружить российским войскам и уничтожить его.
Отвечая на вопрос о том, какое оружие самое страшное для ВСУ, Сивков ответил, что никакое. Он пояснил, что нет абсолютного оружия, которое нельзя победить и оно всегда наводит ужас.
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«Сложно обнаружить и уничтожать реактивную систему залпового огня. Они быстро выходят на позицию, применяют и уходят. Сложно обнаружить и уничтожать малые тактические группы диверсантов. Вообще, всё сложно уничтожать, если существует система оперативной ориентировки, а у них она хорошо построена», — заявил эксперт.
«Бомба особо крупного калибра, полторы тонны, за счет большой расхитительной силы, конечно, вызывает у них озабоченность и беспокойство. Вот сейчас появится ФАС-3000. Фугасная бомба весом в три тонны. Это еще больше», — заявил Сивков.Военный эксперт пояснил, что такие бомбы применялись в Великую Отечественную войну. Так, армия СССР сбрасывала по Кёнигсбергу бомбы весом в пять тонн, чтобы принудить противника сдаться При попадании, к примеру, в форт такая бомба развалила его, а его защитники оказывались оглушены или контужены, за счет чего форт был взят.
«У нас есть ФАП-9000. 9-тонная. Но для него нет носителя. У 16-й был носитель. Он мог сбрасывать эти бомбы. Сейчас у нас просто под самолетом нет держателя. Это сделают эти держатели. 122-й М-3 может поднять две таких бомбы. Легко. Вот. Боевая нагрузка 24 тонны», — рассказал Сивков.Читайте также:
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Алина Юрчак