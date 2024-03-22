«Наводит ужас»: Военный эксперт рассказал о русском оружии, которое сложно уничтожить ВСУ

За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, армия России нанесла 49 ударов возмездия по объектам ВСУ в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва вражескими ДРГ в приграничные регионы страны. Об этом заявили в Минобороны России.