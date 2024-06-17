Наёмник из Франции, воевавший за ВС РФ, мечтает о российском паспорте

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Французский военный с позывным «Корсика», принимавший участие в боевых действиях на стороне ВС РФ, уже в ближайшее время должен получить российский паспорт. Сейчас мужчина находится в госпитале и ждёт получения документов.
По данным RT, гражданин Франции приехал летом 2023 года со своей возлюбленной в Москву. В России он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Мужчина пояснил, что полностью разделяет взгляды российской политики и знаком с «реальным положением дел». При этом его спутнице пришлось вернуться на родину, а боец попал в сапёрное подразделение ВС РФ.
В зоне спецоперации «Корсика» во время боёв за Марьинку, пробираясь по минному полю, добрался до раненых сослуживцев, где оказал им помощь и помог добраться до безопасного места.
В мае текущего года года француз получил ранение в районе Артёмовска. Сейчас он находится в госпитале. В начале года он начал оформлять документы на получение российского гражданства. Во Францию «Корсика» возвращаться не хочет. По его словам, он больше всего хотел бы получить российский паспорт, заключить брак со своей девушкой и остаться в России на ПМЖ.
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«Я уже имел соответствующие навыки, потому что служил во французской армии по этой специальности», — рассказал французский военный.
В зоне спецоперации «Корсика» во время боёв за Марьинку, пробираясь по минному полю, добрался до раненых сослуживцев, где оказал им помощь и помог добраться до безопасного места.
В мае текущего года года француз получил ранение в районе Артёмовска. Сейчас он находится в госпитале. В начале года он начал оформлять документы на получение российского гражданства. Во Францию «Корсика» возвращаться не хочет. По его словам, он больше всего хотел бы получить российский паспорт, заключить брак со своей девушкой и остаться в России на ПМЖ.
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Элина Позднякова