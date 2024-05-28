Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ

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Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, сбежавший с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил российский паспорт. Об этом пишет Mash.
Напомним, в конце апреля стало известно, что боец ВСУ специально пошёл в спорт, чтобы иметь возможность выезжать за границу в составе сборной Украины по армейскому рукопашному бою. Пришло время, когда он с национальной сборной отправился на первенство Европы в Польше. Оттуда он сбежал в Чехию и приехал в Москву. В России у Кузнецова живут родственники.
Здесь ему прошлось пройти многочисленные проверки, после которых он получил российский паспорт и уже вскоре сможет воссоединиться со своими близкими.
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