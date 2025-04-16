Наёмник из Колумбии обвинил ВСУ в неуплате зарплат военным

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ВСУ заманивают колумбийских наёмников хорошими деньгами за участие в боевых действиях, однако потом отказываются платить. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
По словам одного из наёмников Карлоса Моралеса, в ВСУ многие едут из Колумбии, однако уже вернулись на родину, так как на Украине им не платили обещанную зарплату в размере 3000-4800 долларов.
Моралес уточнил, что в колумбийской армии он зарабатывал 250 долларов в месяц, а в ВСУ вступил из-за больших денег. Сейчас мужчина находится в Колумбии, где ухаживает за мамой, а о времени, проведенном на Украине, вспоминать не любит. Он уверен, что именно мать спасла его от неминуемой гибели на поле боя.
При этом издание привело слова матери другого наёмника из Колумбии, которого ликвидировали в зоне СВО. О его гибели женщина узнала от подруги.
Она добавила, что представители украинской стороны с ней не связывались.
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Моралес уточнил, что в колумбийской армии он зарабатывал 250 долларов в месяц, а в ВСУ вступил из-за больших денег. Сейчас мужчина находится в Колумбии, где ухаживает за мамой, а о времени, проведенном на Украине, вспоминать не любит. Он уверен, что именно мать спасла его от неминуемой гибели на поле боя.
При этом издание привело слова матери другого наёмника из Колумбии, которого ликвидировали в зоне СВО. О его гибели женщина узнала от подруги.
«Его останки все еще находятся на Украине, в холодильной камере в Киеве», — пожаловалась женщина.
Она добавила, что представители украинской стороны с ней не связывались.
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Элина Позднякова