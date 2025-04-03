Стало известно, сколько платили иностранным наёмникам за вторжение в Курскую область

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Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, получали от 30 тысяч долларов за нападение на Курскую область. Об этом пишет Mash со ссылкой на материалы уголовного дела грузинского боевика Ратти Бурдули.
По данным издания, 30-летний боевик с позывными «Викинг» работал охранником различных объектов и важных персон в Афганистане. После начала проведения российской спецоперации он поехал на Украину и вступил в ряды ВСУ. В зоне боевых действий мужчина получил ранение, а после восстановления вновь отправился воевать.
В августе он в рядах ВСУ зашел на территорию Курской области, за что получал 30 тысяч долларов. При этом наёмники из Франции получали намного больше.
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В августе он в рядах ВСУ зашел на территорию Курской области, за что получал 30 тысяч долларов. При этом наёмники из Франции получали намного больше.
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Элина Позднякова