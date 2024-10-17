Наёмник из США Ребар стал фигурантом уголовного дела за преступления под Курском

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наёмника Дэниела Бернарда Ребара за преступления, совершённые им на территории Курской области.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве уточнили, что следователи принимают необходимые меры для установления местонахождения фигуранта и его сообщников, а также для выяснения всех обстоятельств совершённых ими преступлений.
Американца заочно подозревают в наёмничестве, совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений.
Отмечается, что Ребар, будучи наёмником, в составе ВСУ вторгся на территорию российского региона и с целью устрашения гражданского населения совершал убийства мирных жителей и осуществлял угрозу убийством в их отношении.
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Американца заочно подозревают в наёмничестве, совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений.
Отмечается, что Ребар, будучи наёмником, в составе ВСУ вторгся на территорию российского региона и с целью устрашения гражданского населения совершал убийства мирных жителей и осуществлял угрозу убийством в их отношении.
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Александр Бойцов