Наёмник из США Ребар стал фигурантом уголовного дела за преступления под Курском

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену, к Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Международный Комитет Красного Креста и Европейский Комитет по предупреждению пыток после сообщений об издевательствах над российским военнослужащим в украинском плену. Об этом она написала в своём Telegram-канале.