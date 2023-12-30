Наёмник из США Вандайк рассказал о невозможности покинуть окопы из-за огня ВС РФ

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Российские военные постоянно атакуют позиции ВСУ с использованием большого количества беспилотников и плотного огня артиллерии. Из-за этого каждый военнослужащий находится в постоянной опасности и буквально не может голову поднять из окопа.
Об этом рассказал американский наёмник Мэттью Вандайк. В эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive он вспомнил, как прибыл на передовую во время первой миссии на Украине. Солдат удачи подчеркнул, что ситуация не была похожа ни на что, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. Российские дроны постоянно охотились за ними и забрасывали гранатами. Вандайк отметил, что это был совершенно новый опыт, когда его выслеживали и атаковали с воздуха, а он никак не мог ответить.
также американский наёмник отметил необычайно высокую плотность огня российской артиллерии. По его словам, снаряды прилетали буквально каждые десять секунд. Из-за плотного огня и барражирующих беспилотников он и его товарищи не могли покинуть окоп из-за угрозы тут же быть убитыми.
Все иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, постоянно отмечают непохожесть конфликта на всё то, с чем им приходилось сталкиваться раньше в Афганистане и на Ближнем Востоке. Прежде всего, из-за несравненно более высокой интенсивности боевых действий.
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также американский наёмник отметил необычайно высокую плотность огня российской артиллерии. По его словам, снаряды прилетали буквально каждые десять секунд. Из-за плотного огня и барражирующих беспилотников он и его товарищи не могли покинуть окоп из-за угрозы тут же быть убитыми.
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Александр Бойцов