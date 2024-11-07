Наёмника из Новой Зеландии будут заочно судить за нападение на Курскую область

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В суд поступило уголовное дело наёмника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена, обвиняемого во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. Областной суд региона рассмотрит его дело заочно.
В сообщении Генеральной прокуратуры РФ указано, что 36-летний гражданин Новой Зеландии Джордан О'Брайен заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника).
Как установили следователи, новозеландец прибыл на Украину в апреле 2022 года. Там он вступил в наёмническую группировку «Тёмные ангелы» стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. За свою деятельность О'Брайен получал денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей.
В августе наёмник в составе своего подразделения вместе с другими частями ВСУ вторгся на территорию Курской области, где продолжал принимать участие в военных действиях на стороне противника. 20 сентября О'Брайен объявлен в международный розыск.
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Как установили следователи, новозеландец прибыл на Украину в апреле 2022 года. Там он вступил в наёмническую группировку «Тёмные ангелы» стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. За свою деятельность О'Брайен получал денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей.
В августе наёмник в составе своего подразделения вместе с другими частями ВСУ вторгся на территорию Курской области, где продолжал принимать участие в военных действиях на стороне противника. 20 сентября О'Брайен объявлен в международный розыск.
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Александр Бойцов