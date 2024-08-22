Пленный военнослужащий рассказал о задачах ВСУ в Курской области

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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь рассказал, что в Курской области украинским солдатам была поставлена задача прорваться и «показаться» в нескольких селах. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По его словам, украинские военные собрались в лесу на территории Сумской области и выехали до границу с Курской областью, там их ждал замполит, который был старший колонны, он им сказал ехать за ним.
Солдат пояснил, что задачей их группы было совершить отвлекающий манёвр, как будто военных много, и кататься по селам, а также показать, что они хорошие и вежливые люди. По его словам, он и его товарищи отправились в поселок на трех бронетранспортерах, но сразу оказались под огнем российских войск.
Военнопленный отметил, что возможно их отправили для проведения разведки боем, ведь такое случается часто.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
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По его словам, украинские военные собрались в лесу на территории Сумской области и выехали до границу с Курской областью, там их ждал замполит, который был старший колонны, он им сказал ехать за ним.
«Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, надо везде показаться», — рассказал он.
Солдат пояснил, что задачей их группы было совершить отвлекающий манёвр, как будто военных много, и кататься по селам, а также показать, что они хорошие и вежливые люди. По его словам, он и его товарищи отправились в поселок на трех бронетранспортерах, но сразу оказались под огнем российских войск.
Военнопленный отметил, что возможно их отправили для проведения разведки боем, ведь такое случается часто.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
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Дарья Осипова