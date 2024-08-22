Двадцатилетний ирландец Алекс Рыжук, который служил в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропал без вести и, возможно, погиб. Об этом сообщила газета Irish Examiner.

«По данным издания, Рыжук родился в семье украинцев в Южном Дублине. Когда ему исполнилось 18 лет, он отправился на Украину. военнослужащий находился недалеко от линии фронта на востоке Украины и исчез несколько недель назад», — поделились в РИА Новости.





Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников сказал, что судьба иностранных боевиков будет одинаковой независимо от того, под каким предлогом они прибыли на Украину.