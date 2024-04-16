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Назначен новый командующий оперативного командования «Юг» ВСУ

Генерал Шаповалов стал новым командующим ОК «Юг» ВСУ
16 апреля 2024, 17:24
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Бригадный генерал ВСУ Геннадий Шаповалов занял пост главы оперативного командования «Юг». Об этом командование сообщило в своих соцсетях.
Ранее этот пост занимал уволенный Андрей Ковальчук.

Отмечается, что нового командира личному составу представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.



По данным украинского Минобороны, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году он окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета. В 2012 году — Командно-штабной институт применения Сил НБУ. Также проходил обучение в Военном колледже армии США.

До назначения на эту должность он командовал отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.

В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

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Захарова обвинила Зеленского в «добивании украинцев»
Захарова: ужесточая мобилизацию, Зеленский «добивает украинцев»
16 апреля 2024, 18:21

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта об ужесточении мобилизации в республике.
Захарова отметила, что такой закон позволяет Зеленскому буквально «добивать украинцев». Уточняется, что закон вступит в силу через месяц.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#спецоперация
#сво
#закон
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Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
Военкор Коц: военврач спас группу раненых бойцов, закрыв собой от удара дрона
16 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что водитель-механик одного из медвзводов ВС РФ Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Об этом сообщает «Комосомольская правда».
По словам военкора, Михаил Торгашев, находясь лицом к дрону, закрыл собой раненых военных. Благодаря его подвигу, двое врачей и три штурмовика смогли выжить.

По данным источника, водитель-механик посмертно представлен к званию Героя России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Стал известен позывной мужа Блиновской в зоне СВО
Мужу Блиновской дали позывной Брикс в зоне СВО
16 апреля 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мужу Блиновской Алексею в зоне СВО дали позывной Брикс. Об этом сообщает Telegram-канал «MASH».
Известно, что годовой контракт с Минобороны он подписал месяц назад. Сейчас Алексей занимается сборкой БПЛА, а также помогает фронту деньгами. Служит он в Донецком корпусе с марта этого года. Вероятно, чтобы спасти бизнес и репутацию.

Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп». Теоретически, льготы участникам СВО могут помочь.

Ранее арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фнс
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Раскрыто российское оружие, уничтожившее украинскую ТЭС
Для атаки на Трипольскую ТЭС была использована новая крылатая ракета Х-69
16 апреля 2024, 17:51

Фото: istockphoto/maki_shmaki

ВС РФ применили новую крылатую ракету для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом, сообщает «Царьград».
По информации издания, речь идет о российской ракете воздушного базирования Х-69.

Вооружение поступило на боевое дежурство в 2022 году. На сегодняшний день Х-69 является самым совершенным представителем тактических крылатых ракет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Ракета малозаметна для систем воздушной обороны и радиолокаторов.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский назвал причины, по которым была уничтожена Трипольская ТЭС. Он заявил, что у Киева наблюдаются проблемы с ПВО и ракетами. По словам украинского лидера, Киеву нечем было противостоять российскому удару.

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#вкс
#вооружение
#ракета
#владимир зеленский
#ракеты
#рф
#пво
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ВС РФ уничтожили ложную скорую в зоне СВО
Сальдо: силы РФ уничтожили украинскую машину скорой на правом берегу Днепра
16 апреля 2024, 17:46

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные уничтожили украинскую машину скорой, перевозившую минометный расчет и группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная «скорая» огнём артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», — написал Сальдо.
Он отметил, что российские военные неоднократно документировали факты использования украинскими формированиями карет скорой помощи, а также других автомобилей для перевозки вооружения и солдат. Помимо этого, украинские боевики надевают гражданскую одежду поверх или вместо камуфляжа, маскируясь под мирных жителей на правом берегу Днепра.

«И то, и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России. Все эти счета будут обязательно предъявлены к оплате. Ничто не будет прощено и забыто!», — отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#всу
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#вооружения
#разведка
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«Огромная провокация»: на Западе раскрыли возможный ответ Зеленского на удар Ирана
Филиппо: Зеленский может устроить провокацию на ЗАЭС в ответ на удар Ирана
16 апреля 2024, 17:12

Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ударов Ирана по Израилю. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо.
Таким образом он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что станция близка к ядерной аварии после постоянных ударов по ней украинской армии.

Филиппо подчеркнул, что Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, поскольку на него сейчас обращено внимание политиков стран-союзниц Украины. Чтобы вновь переместить их внимание на Киев, Зеленский может устроить огромную провокацию.

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#владимир зеленский
#украина
#запорожская аэс
#иран
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Пенсионерка пострадала при подрыве мины «Лепесток» в Горловке
16 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Горловке в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что пострадала пенсионерка 1958 года рождения. Она случайно наступила на мину, которая приводится в действие от нажатия.

По данным СЦКК, с февраля 2022 года 155 человек, включая 10 детей, подорвались на минах типа «Лепесток». Трое из них скончались от полученных травм.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные и наёмники маскируются под мирных жителей в Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.

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#мина
#днр
#пострадавший
#сво
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В России появилась новая модель FPV-дрона «Овод-10»
16 апреля 2024, 16:45

Фото: istockphoto/vadimrysev

Новая модель FPV-дрона «Овод-10» способна в любое время доставлять в наиболее опасные районы передовой провиант и боекомплект для военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на создателя дрона Андрея Иванова.
«У нас появилась новая модель «Овод-10», которая представлена в нескольких модификациях: это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъемностью и дальностью применения; есть сложная модификация, которая представлена с двумя камерами, одна из которых — полноценный тепловизор, которая ровно также помогает ориентироваться и снимать тепловые сигнатуры. Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта, или боекомплекта, или может быть чего-то еще», — сообщил создатель дрона.

Новый дрон сможет осуществлять доставку грузов, необходимых бойцам в самых сложных условиях. В любое время дня и ночи, а также при любых погодных условиях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дрон
#всу
#пво
#вс рф
#сво
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Скандал в рядах ВСУ обернулся плачевными последствиями для Киева
Forbes: оборона Часова Яра сильно ослабнет после ухода 67-й бригады ВСУ
16 апреля 2024, 16:43

Фото: iStock/Silent_GOS

После передислокации 67-й отдельной механизированной бригады украинской армии оборона Часова Яра останется без важных вооружений. Об этом сообщает Forbes.
В материале издания сообщается, что Минобороны Украины приняло данное решение после нескольких недель драматических событий из-за нескольких скандалов внутри бригады. Главная проблема, по мнению автора статьи, заключается в том, что «ни одна территориальная бригада не может сравниться по огневой мощи с механизированной бригадой».

Отмечается, что на данном направлении необходима большая огневая мощь, так как крупные войска ВС РФ уже близко.

Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.

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