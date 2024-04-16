Назначен новый командующий оперативного командования «Юг» ВСУ

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Бригадный генерал ВСУ Геннадий Шаповалов занял пост главы оперативного командования «Юг». Об этом командование сообщило в своих соцсетях.
Ранее этот пост занимал уволенный Андрей Ковальчук.
Отмечается, что нового командира личному составу представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По данным украинского Минобороны, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году он окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета. В 2012 году — Командно-штабной институт применения Сил НБУ. Также проходил обучение в Военном колледже армии США.
До назначения на эту должность он командовал отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.
В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
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Отмечается, что нового командира личному составу представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По данным украинского Минобороны, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году он окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета. В 2012 году — Командно-штабной институт применения Сил НБУ. Также проходил обучение в Военном колледже армии США.
До назначения на эту должность он командовал отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.
В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
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Анастасия Чинкова