В Минобороны доложили последние новости СВО

21 августа 2025, 13:33

Минобороны России заявило об ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины

Фото: istockphoto/zim286

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ на брифинге для журналистов.





Ведомство уточнило, что поражены предприятия военно‑промышленного комплекса и обеспечивающие их энергетические объекты, инфраструктура военных аэродромов, позиции оперативно‑тактических ракетных комплексов и склады боеприпасов ВСУ.





«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметили в министерстве.