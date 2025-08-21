В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны России заявило об ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ на брифинге для журналистов.
Ведомство уточнило, что поражены предприятия военно‑промышленного комплекса и обеспечивающие их энергетические объекты, инфраструктура военных аэродромов, позиции оперативно‑тактических ракетных комплексов и склады боеприпасов ВСУ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметили в министерстве.
Кроме того, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска, дроны и артиллерия поразили места производства, хранения и запуска беспилотников и временные базы ВСУ в 153 районах.
Ранее пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам, удары выполняются только по военной и околовоенной инфраструктуре.