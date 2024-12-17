Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Слова главы киевского режима опубликовал телеканал «Мы — Украина».
«Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан... Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — сказал Зеленский.Перед этим сообщалось, что Венгрия заблокировала многомиллиардную поддержку Украине из так называемого «Фонда мира».
На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза (ЕС) стали помогать Киеву всевозможными средствами, однако в ЕС есть государства, имеющие свою точку зрения на происходящее.
Читайте также:
В США рассказали, как идеи Трампа по переговорам отразятся на Киеве
Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО
Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта
Никита Кротов