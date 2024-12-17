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Зеленский попытался унизить Орбана

Зеленский завил, что не позволит Орбану быть посредником в переговорах
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Слова главы киевского режима опубликовал телеканал «Мы — Украина».
«Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан... Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — сказал Зеленский.
Перед этим сообщалось, что Венгрия заблокировала многомиллиардную поддержку Украине из так называемого «Фонда мира».



На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза (ЕС) стали помогать Киеву всевозможными средствами, однако в ЕС есть государства, имеющие свою точку зрения на происходящее.

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В США рассказали, как идеи Трампа по переговорам отразятся на Киеве
Бывший посол США Хербст: идеи Трампа по переговорам станут трудными для Украины
17 декабря 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст, беседуя с YouTube-каналом «Радио НВ».
«Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины», — произнес Хербст.
По утверждению дипломата в отставке, американская сторона осознает, что победа РФ на Украине станет поражением для Вашингтона.

Перед этим эксперт Фрэнсис Фукуяма рассказал, каким образом Трамп попытается решить конфликт на Украине, чем будет манипулировать Киев и почему это не понравится Европе.

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Подпольщики сообщают об ударе по расположению ВСУ в Купянске, слышны взрывы
17 декабря 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Удар по закрытой больнице, где видели украинских боевиков, произошел в Купянске под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные», — прокомментировал координатор сопротивления.
Он уточнил, что бандеровцы разграбили больницу в 2022 году, однако в ней целы подвалы и помещения.

Перед этим Лебедев сообщал об уничтожении украинских дроноводов. По его словам, ликвидированы две группы противника в Запорожской области.

Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года.

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Военкор Коц высказался о гибели генерала Кириллова
Военкор Коц: агентура Украины следит за людьми в российском тылу
17 декабря 2024, 17:42

Фото: РИА Новости

Украинские агенты занимаются подрывной деятельностью в российском тылу, считает военкор KP.RU Александр Коц, комментируя убийство генерала Игоря Кириллова.
«Совершенно очевидно, что у нас в тылу действует агентура противника, которая ведет слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых «пинкертонов», — высказался Коц в Telegram-канале.
Он добавил, что и сам был под таким наблюдением: так называемый «детектив» следил за домом журналиста, думая, что речь идет о супружеской измене.

Коц резюмировал что сейчас линия фронта в украинском конфликте пролегает в том числе и через глубокий тыл РФ, призвав «превратить в минное поле» тыл Украины, чтобы там «ходили и оглядывались».

Генерал Игорь Кириллов погиб 17 декабря на Рязанском проспекте столицы в результате взрыва электросамоката. Идет расследование.

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Названо число ликвидированных в Херсоне боевиков ВСУ
С помощью данных от сопротивления в Херсоне уничтожили 122 боевиков ВСУ
17 декабря 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российские войска получили координаты боевиков ВСУ от движения «Русский Херсон». Благодаря информации, бойцы ВС РФ уничтожили 122 единицы живой силы противника, сказано в Telegram-канале организации.
«Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает борьбу с нацистами на нашей земле. По нашим координатам были уничтожены 24 пункта управления БПЛА, 6 наблюдательных пунктов, <…> 122 нациста ВСУ», — гласит публикация «Русского Херсона».

Помимо этого, враг потерял три миномета и свыше 30 военных автомобилей. Перед этим пророссийские подпольщики под руководством Сергея Лебедева сообщали, что в Запорожской области ликвидированы две группы украинских операторов БПЛА.

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В Подмосковье стартовала оздоровительная программа для семей погибших военных
17 декабря 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковном оздоровительном комплексе «Литвиново» стартовала уникальная программа социально-психологической поддержки жён и детей погибших участников спецоперации. Её запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Первые 34 семьи уже отдыхают в одном из лучших загородных комплексов нашего региона. Там мамы вместе с детьми проведут неделю. Мы создаём условия для поддержки и восстановления, чтобы каждая семья чувствовала нашу заботу», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, участниками первого заезда стали 34 мамы и 46 детей. Детей распределены по возрастным группам, их досуг обеспечивают профессиональные вожатые.

Каждая семья живёт в комфортабельных номерах с санузлом. Для взрослых и детей обеспечено пятиразовое сбалансированное питание. Программа развлечений включает творческие мастер-классы, сеансы в галокамере, занятия спортом, посещение бассейна, боулинга, игру в мини-гольф и многое другое.

Пребывания в комплексе «Литвиново» сопровождается поддержкой специалистов – психологов, педагогов и спортивных инструкторов. На территории круглосуточно работает медпункт.

Записаться на оздоровительную программу можно на портале госуслуг.

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#московская область
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Эрдоган: Турция передала ЕС видение о необходимости прекращения огня на Украине
17 декабря 2024, 17:05

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Турция передала Евросоюзу свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, Анкара заявила о необходимости достижения скорейшего прекращения огня на Украине и важности обеспечения справедливого мира.

Ранее Эрдоган отметил, что мировое сообщество заинтересовано в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Жительницу Подмосковья будут судить по делу о хищении 500 тыс. руб. у бойцов СВО
17 декабря 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В деле обвиняемой в хищении полумиллиона рублей у бойцов спецоперации жительницы Подмосковья разберется Суражский районный суд Брянской области, пишет «Лента.ру», сославшись на региональную судебную пресс-службу.
Уточняется, что речь идет об особо крупном мошенничестве, указанную сумму собрали волонтеры.

Следователи считают, что фигурантка вызвалась помочь добровольцам купить запчасть, чтобы отремонтировать квадрокоптеры. На эти нужды она взяла 26 тысяч рублей, потратив их на себя.

Кроме того, она взяла 486 тысяч рублей, чтобы приобрести бойцам бинокли, тепловизоры и квадрокоптер, однако не сделала этого.

Перед этим сообщалось, кто получил тюремный срок за причастность к ракетным ударам по Луганску.

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Стало известно, чем может ответить Россия на убийство Кириллова
Генерал Стаськов: Россия может ответить на убийство Кириллова «Орешником»
17 декабря 2024, 16:43

Фото: istockphoto/zim286

Если версия того, что за взрывом, убившим генерала Игоря Кириллова, стоит Украина подтвердится, то Россия может нанести удар по республике ракетой «Орешник», считает в разговоре с НСН бывший замглавы воздушно-десантных войск Николай Стаськов. Офицер уточнил, что РФ не станет совершать ответных терактов.
«А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», — предположил Стаськов.
Игорь Кириллов погиб в результате взрыва электросамоката 17 декабря на Рязанском проспекте столицы. Ведется следствие. С 2021 года погибший возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты.

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#новости
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В США рассказали, как Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине
Фукуяма: Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева
17 декабря 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима, заявил в беседе с изданием Le Point политолог Фрэнсис Фукуяма.
«Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины. (...) Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — сказал американский эксперт.
Он добавил, что украинская власть потребует гарантий членства в альянсе в обмен на согласие уступить земли, но Европа на это не пойдет, поскольку появятся новые обязательства по поддержке. По предположению Фукуямы, Трамп презирает Владимира Зеленского.

Перед этим сообщалось, чего потребовал Зеленский от Запада.

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#мир
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