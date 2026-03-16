БПЛА ВСУ ударили по АЗС в российском регионе

Губернатор Богомаз: БПЛА ВСУ ударили по АЗС в Брянской области
Вооружённые силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в посёлке Суземка Брянской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.



По его словам, в результате атаки повредило гражданский автомобиль. Предварительно обошлось без пострадавших.

Глава региона уточнил, что удар наносился дронами-камикадзе. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее БПЛА ударил по памятнику Независимости в центре одного города Украины. На записи видно дымящиеся обломки беспилотника возле подходов к стеле.

