БПЛА ВСУ ударили по АЗС в российском регионе

Губернатор Богомаз: БПЛА ВСУ ударили по АЗС в Брянской области
Вооружённые силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в посёлке Суземка Брянской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки повредило гражданский автомобиль. Предварительно обошлось без пострадавших.
Глава региона уточнил, что удар наносился дронами-камикадзе. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее БПЛА ударил по памятнику Независимости в центре одного города Украины. На записи видно дымящиеся обломки беспилотника возле подходов к стеле.
