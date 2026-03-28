Назвали число выпущенных за сутки по Белгородской области БПЛА ВСУ

28 марта 2026, 16:18

По Белгородской области за сутки выпустили 70 БПЛА ВСУ

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгородской области с использованием 70 беспилотников. В результате атак погиб один человек, еще несколько мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.





В Белгородском округе беспилотники атаковали села Бочковка, Чайки и хутор Церковный. В селе Чайки из-за детонации FPV-дрона пострадали двое — мужчина и женщина, их госпитализировали в медучреждения Белгорода. На хуторе Церковный в результате атаки дрона на автомобиль ранило мужчину, он продолжает лечение в стационаре городской больницы №2.



В Грайворонском округе ударам подверглись райцентр и еще шесть сел. Всего выпустили 28 беспилотников, 20 из них сбили. Ночью в селе Смородино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА разрушило помещение на территории храма и повредило социальный объект.



В Шебекинском округе, по данным оперштаба, по городу Шебекино и пяти селам выпустили 15 беспилотников, девять из которых нейтрализовали. В селе Маломихайловка после атаки дрона на автомобиль погиб мужчина, также повреждения получило транспортное средство. Еще один человек пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю, его госпитализировали в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу.



В Борисовском округе атаковали два населенных пункта с применением трех беспилотников, один из них сбили. По Валуйскому округу выпустили два БПЛА, один уничтожили. В Краснояружском округе по семи населенным пунктам выпустили 18 беспилотников, два подавили. Над Прохоровским округом силами ПВО сбили беспилотник самолетного типа. В Ракитянском округе в результате детонации FPV-дрона огнем уничтожило автомобиль.



