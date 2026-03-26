В домах Кронштадта восстановили остекление после атаки БПЛА ВСУ

26 марта 2026, 11:29

В Кронштадте оперативно восстановили поврежденное остекление в многоквартирных домах после атаки украинского беспилотника.





Напомним, утром 25 марта в Кронштадте силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ. В результате инцидента несколько жилых домов и автомобилей получили повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.



После случившегося губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Разумишкин оперативно на месте провели городской штаб по ликвидации последствий ЧП. Для людей организовали пункт обогрева с горячим питанием, а специалисты экстренных служб слаженно устраняли последствия атаки.

По словам местных жителей, все работы провели в оперативном порядке.





«Небольшое напряжение было после вчерашнего инцидента. Службы прибыли на место буквально в течение, наверное, минут трех. Мы видели пожарную, полицию — быстренько всё оцепили. Грубо говоря, сработали хорошо, оперативно», — рассказал житель района «Петербургскому дневнику».