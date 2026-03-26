Пожар вспыхнул в Москве после падения обломков БПЛА

Фото: iStock/O_Lypa

Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в границах Троицкого административного округа Москвы. Атаку отразила система противовоздушной обороны.



Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, российские военные сбили БПЛА, обломки которого упали на частный дом в селе Кленово. В результате постройку охватил пожар, а одному человеку понадобилась помощь медиков.

ВСУ в течение всего дня пытались атаковать Москву. Сообщения о сбитых украинских беспилотниках до сих пор появляются в социальных сетях Собянина.

Ранее украинские беспилотники ударили по двум муниципалитетам Белгородской области. В результате атаки есть жертвы среди мирного населения.

Александр Огарёв

