Пожар вспыхнул в Москве после падения обломков БПЛА
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в границах Троицкого административного округа Москвы. Атаку отразила система противовоздушной обороны.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, российские военные сбили БПЛА, обломки которого упали на частный дом в селе Кленово. В результате постройку охватил пожар, а одному человеку понадобилась помощь медиков.
ВСУ в течение всего дня пытались атаковать Москву. Сообщения о сбитых украинских беспилотниках до сих пор появляются в социальных сетях Собянина.
Ранее украинские беспилотники ударили по двум муниципалитетам Белгородской области. В результате атаки есть жертвы среди мирного населения.
