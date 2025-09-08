Украинские военные снимали на видео обстрелы машин с мирными жителями
Видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с мирными жителями, обнаружили в телефонах сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
На Южно-Донецком направлении украинские боевики сдавались в плен в разное время.
В телефонах, найденных у пленных, обнаружены видеозаписи, на которых запечатлены сцены стрельбы из автоматов по автомобилям с белыми лентами. В машинах находились мирные жители разных возрастов, а также их личные вещи. Подтверждение этому можно найти в кадрах, снятых самими солдатами ВСУ сразу после атак.
По предварительным данным, все записи были сделаны на Южно-Донецком направлении.
