Украинские военные снимали на видео обстрелы машин с мирными жителями

08 сентября 2025, 10:01

ТАСС: в телефонах бойцов ВСУ нашли видео с обстрелами гражданских автомобилей

Фото: iStock/zabelin

Видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с мирными жителями, обнаружили в телефонах сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.