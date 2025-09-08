Сырский: ВС РФ имеет трехкратное преимущество перед ВСУ в силах и средствах

08 сентября 2025, 12:45

Фото: iStock/IherPhoto

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский признал троекратное преимущество ВС РФ перед ВСУ в силах и средствах. Об этом он написал в ежемесячном отчете в Facebook*.





По его словам, на основных своих направлениях российская армия превосходит ВСУ в четыре-шесть раз. На фоне этого Сырский заявлял, что намерен принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов в этом году.





«Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз», — пишет главком ВСУ.