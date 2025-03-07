В Минобороны подтвердили массированную атаку на Украину

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поставленные цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.
Также в Минобороны сообщили, что всего с 1 по 7 марта ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Украины. В результате этих действий поражены военные аэродромы, склады с боеприпасами, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА.
Также под российские удары попали места временного расположения украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Читайте также:
В Минэнерго Украины заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно
Установление контроля над дорогами в Судже, зачистка Курской области, форсирование реки Оскол: последние новости СВО
Элина Позднякова