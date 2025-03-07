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Без разведданных от США киевский режим обречен на слепые запуски западных дальнобойных ракет, таких как Storm Shadow. Об этом заяви лполитолог Аслан Рубаев. По его мнению, Украине попытается поменять стратегию боя и тактику использования такого оружия, но для нее «наступили темные времена».
«Конечно же, это связано со скоростью передачи информации, потому что войска двигаются, меняют свое стратегическое расположение. И в этих условиях без оперативных данных о координатах и маршрутах передвижения вооружения и техники украинские войска, скорее всего, вынуждены будут запускать Storm Shadow вслепую, что значительно снижает вероятность поражения целей», — пояснил эксперт в беседе с RT.При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приостановка американской военной помощи Украине может поспособствовать быстрому завершению украинского конфликта. Отвечая на вопрос «Известий», министр подчеркнул, что бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель был прав, когда говорил, что конфликт на Украине можно завершить за две недели, если остановить поставки оружия Киеву.
«Мы очень четко говорили все эти годы, что всегда открыты к переговорам. Мы приветствовали позицию администрации Трампа, который в отличие от байденовской команды заявил, что он хочет не войны, а мира. Мы тоже за мир», — резюмировал российский министр иностранных дел.Читайте также:
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