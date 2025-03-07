«Слепые запуски Storm Shadow»: стало известно, на что обречен Киев без разведданных США

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Владимира Зеленского отказаться от тех чиновников, которые выступают против переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times. Белый дом, как отмечается, настаивает, чтобы такие представители власти были убраны из украинского правительства.