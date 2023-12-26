Залужный допустил скорое взятие российскими военными Авдеевки

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что в скором времени российские военные возьмут Авдеевку в ДНР.
Комментируя массированное наступление российской армии на Авдеевку, которое постоянно сравнивают с Артёмовском, он отметил, что в ближайшие два-три месяца ВС РФ возьмут населённый пункт.
При этом, по его словам, генштабу намного важнее сохранение населения, нежели территорий, поэтому «шоу или скорби» вокруг какого-либо субъекта не будет.
Также Залужный добавил, что ведение боевых действий следует по своим законам, которые не зависят от предпочтений депутатов или журналистов.
Главком ВСУ признал, что российская армия имеет возможности для концентрирования своих сил на определённом направлении, поэтому Авдеевку может ждать та же участь, что и некогда Артёмовском.
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При этом, по его словам, генштабу намного важнее сохранение населения, нежели территорий, поэтому «шоу или скорби» вокруг какого-либо субъекта не будет.
Главком ВСУ признал, что российская армия имеет возможности для концентрирования своих сил на определённом направлении, поэтому Авдеевку может ждать та же участь, что и некогда Артёмовском.
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Анастасия Чинкова