Российский боец рассказал о пленении женщины-оператора БПЛА ВСУ в Сумской области

05 июля 2025, 07:54

РИА Новости: в Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Военные ВС России взяли в плен в Сумской области женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего матроса, командира группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка».







«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — пояснил российский боец.

