Российский боец рассказал о пленении женщины-оператора БПЛА ВСУ в Сумской области
РИА Новости: в Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ
Военные ВС России взяли в плен в Сумской области женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего матроса, командира группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка».
«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — пояснил российский боец.
По словам «Пятнашки», женщина сама рассказала о службе в рядах ВСУ в подразделении по работе с дронами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.