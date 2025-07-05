ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области

ВС РФ с БПЛА уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожской области

Видео: Telegram-канал Минобороны России

Российские войска ударили беспилотниками «Герань-2» по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Уточняется, что цель находилась в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, в результате атаки наемники были ликвидированы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Екатерина Коршунова

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