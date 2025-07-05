За ночь над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА
За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 94 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, 34 беспилотника ликвидировали над Воронежской областью, 11 — над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, восемь — над Новгородской областью, шесть — над Курской областью, по три — над Ленинградской и Орловской областями, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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