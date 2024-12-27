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ВС РФ за минувшую неделю взяли в плен 51 украинского военного на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Минобороны России.
Отмечается, что такое число бойцов ВСУ сдались в плен в период с 21 по 27 декабря.
Иные подробности оборонным ведомством не приводятся.
На прошлой неделе сообщалось о взятии в плен 59 боевиков ВСУ.
Ранее в этот день сообщалось, российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов по энергетическим объектам на территории Украины.
Также ВС РФ освободили населённые пункты Загрызово и Лозовая в Харьковской области.
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Иные подробности оборонным ведомством не приводятся.
На прошлой неделе сообщалось о взятии в плен 59 боевиков ВСУ.
Ранее в этот день сообщалось, российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов по энергетическим объектам на территории Украины.
Также ВС РФ освободили населённые пункты Загрызово и Лозовая в Харьковской области.
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Анастасия Чинкова