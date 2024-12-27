В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области

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За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили порядка 600 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию курского приграничья.
«За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожено 20 автомобилей и семь артиллерийских орудий противника.
По данным российского Минобороны, общие потери противника с момента вторжения в Курскую область составили 44 570 человек. Операция по разгрому ВСУ в Курской области продолжается.
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Элина Позднякова