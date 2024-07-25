Назван минимальный размер взятки за выезд из Украины

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Размер взятки за выезд из Украины значительно вырос. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бывший полковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, в настоящее время минимальная цена выезда составляет 10 тысяч долларов. Конечно, покинуть страну можно и за меньшие деньги, однако в таком случае никаких гарантий нет.
При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что минимальная взятка составляет ещё больше – 20 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины со стрельбой задержала уклонистов, которые собирались сбежать в Венгрию через Закарпатье. Они заплатили организаторам незаконных схем выезда по 5500 долларов.
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При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что минимальная взятка составляет ещё больше – 20 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины со стрельбой задержала уклонистов, которые собирались сбежать в Венгрию через Закарпатье. Они заплатили организаторам незаконных схем выезда по 5500 долларов.
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Анастасия Чинкова